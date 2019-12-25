Определение строителя нового корпуса Петербургского онкоцентра отложено

Это связано с жалобой в ФАС петербургской компании ООО "СУ-60".

Определение компании, которая реализовала бы проект строительства нового абмулаторно-клинического корпуса ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" (Курортный район, поселок Песочный) отложено.

В августе комитет по государственному заказу Северной столицы разместил закупку, в рамках которой намечено определить исполнителя этого проекта. На его реализацию из бюджета города выделено 1,34 миллиарда рублей.

Единственную заявку подала московская компания ООО "Элинальфа", эта фирма предложила построить корпус за 1,333 миллиарда рублей. Однако, контракт с этим ООО заключен не было.

В документации к закупке отмечается, что определение исполнителя проекта приостановлено. Это связано с жалобой, которую подало в ФАС России ООО "СУ №60" (Санкт-Петербург). Компания просит аннулировать закупку, поскольку, по ее мнению, некоторые положения документации нарушают интересы компаний, которые могли бы быть заинтересованными в реализации проекта.

Получив жалобу, ФАС потребовал приостановить определение исполнителя проекта. Решение антимонопольного органа пока не опубликовано.

По данным на сайте ООО "СУ-60", эта компания основана в 1999 году, работает на стройрынке много лет. В июле ООО произвело поставку и монтаж оборудования для проекта "Реконструкцию канализационных очистных сооружений г. Тосно".

Московское ООО "Элинафа", по данным этой компании, основано в 2005 году, как генподрядная организация. Компания построила 47 крупных спортивных объектов, энергетических центров, административных и учебных зданий, гостиниц и общежитий общей стоимостью более 36,4 млрд. рублей.

Как сообщало ранее Piter.tv, в ближайшие 3 года в Выборге реализуют 4 крупных проекта.

Фото: oncocentre.ru