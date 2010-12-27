Петербургская подземка изменит график работы для футбольных фанатов

Метро будет работать до на 1,5 часа больше обычного в ночь на на пятницу.

В рамках плей-офф лиги Европы в Санкт-Петербурге продет матч между футбольным клубом "Зенит" и немецким клубом "РБ Лейпциг". Для удобства болельщиков петербургский метрополитен изменит график работы на одну ночь.

Как сообщает пресс-служба подземки, 15 марта все футбольные фанаты смогут добраться до дома на метро до 01:30. Спуститься в подземку можно будет на пяти станциях: "Крестовский остров", "Петроградская", "Выборгская", "Черная речка", и на "Чкаловской". Остальные закроются по расписанию.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что появилось впечатляющее видео всех стадионов к ЧМ 2018 по футболу из космоса.