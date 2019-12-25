Петербургский метрополитен получил штраф 100 тысяч рублей за утрату львиных маскаронов

Защитник предприятия попросил смягчить наказание из-за неблагоприятного финансового положения.

Ленинский районный суд оштрафовал ГУП "Петербургский метрополитен" за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Речь идет о доме 1-3, литера А, по Бронницкой улице. Здание, являющееся объектом культурного наследия, находится в неудовлетворительном состоянии. Проверка показала, что лицевой фасад покрыт грязью и трещинами, местами даже видна кирпичная кладка. Также на 1 этаже утрачены львиные маскароны.

Защитник предприятия попросил смягчить наказание из-за неблагоприятного финансового положения. Суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее ГАТИ выписал штрафы на 2 млн рублей петербургским организациям за плохую уборку снега.

Фто: Piter.tv