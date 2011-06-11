Вес машины составляет чуть больше 100 килограммов.

Петербургский изобретатель Игорь Баронас представил свое новое творение – вело-кабриолет. Он рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", кто помог ему воплотить идею в жизнь.

В свое время изобретатель так и не решил, что ему по душе больше – автомобиль или велосипед, поэтому Баронас совместил приятное с полезным. Вес машины составляет чуть больше 100 килограммов. Скорость же авто зависит от количества людей в салоне. Если в машине два человека, то можно разогнаться до 10-15 км/час.

Однажды соседу Баронаса понадобились запчасти к вездеходу, поэтому он решил приобрести старый ВАЗ-2105. Каркас автомобиля мужчине не понадобился, но зато пригодился изобретателю. На счету Баронаса более 200 изобретений, которые вызывают улыбки на лицах гостей и жителей Петербурга. В следующем году изобретатель планирует создать педальную лодку с велосипедным приводом на воздушный винт и на подводных крыльях.

Ранее стало известно, что петербургские парфюмеры создали духи с ароматом пышки.

Видео: Facebook / Igor Baronas