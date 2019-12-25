Петербургский губернатор поздравил горожан с Днем российской науки

В этот день в 1724 году основали Российскую Академию наук.

Каждый год 8 февраля страна празднует День российской науки. В этот день в 1724 году по указу Петра I основали Российскую Академию наук. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с этим праздником.

Градоначальник отметил, что в Северной столице работает и учится 540 тысяч человек и специалистов, находится множество образовательных учреждений и различных исследовательских организаций. Научные школы Петербурга позволяют городу лидировать по многим мировым стратегическим направлениям, отметил Беглов. Также в Северной столице реализуется нацпроект "Наука": создаются научно-образовательные центры, поддерживаются начинания молодых исследователей.

В Петербурге существенно возросло количество детей, находящихся на домашнем обучении.

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