Депутат ЗакСа устроил политический рэп-баттл с коробкой, украшенной фото Навального

Депутат законодательного собрания Андрей Анохин позвал политика Алексея навального на политический рэп-баттл. Но оппозиционер не пришел, поэтому парламентарий соперничал с большой коробкой, украшенной фотографией Навального.

Накануне в Петербурге состоялся очередной политический рэп-баттл. На этот раз депутат законодательного собрания от "Единой России" Андрей Анохин вызвал на словесный поединок оппозиционного политика Алексея Навального. Политики должны были провести встерчу на площадке "Антиверсус". Но Навальный, ожидаемо. Не пришел на мероприятие.

Ведущий шоу предложил Анохину зачитать свои претензии картонной коробке, которую украсили фотографией Алексея Навального.

Накануне баттла Анохин написал у себя в Facebook, что связывался с секретарем Навального Кирой Ярмыш. Она сказала, что политик не в курсе предстоящего состязания.

Я полтора месяца готовился к встрече, писал тексты, искал площадку. Сбежать, Навальный, не удастся. Твоя суть раскрыта. Питер сегодня даст тебе ответ. Хватит обманывать молодежь и детей. Андрей Анохин, депутат ЗакСа

Это уже второй политический баттл в таком формате. который проводят в Петербурга. Ранее Piter.tv сообщал, что Максим Резник победил в баттле депутатов.