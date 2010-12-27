В их число вошли помидоры, грейпфруты, орехи, огурцы, яблоки, сливы, хурма и оливковое масло.

В пятницу, 29 ноября, петербургские учёные назвали самые "умные" продукты. Об этом сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на заведующего кафедрой неврологии ПСПбГМУ им. Павлова, академика Александра Скоромеца.

В их число полезных для мозговой деятельности продуктов вошли: ржаной хлеб, помидоры, грейпфруты, орехи, огурцы, яблоки, сливы, хурма и оливковое масло.

По словам учёного, когда хлеб соединяются во рут со слюной, он превращается в полисахариды, потом в дисахариды, а в конце в глюкозу. Благодаря этому в организме вырабатывается достаточное количество инсулина.

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