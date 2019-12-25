Петербургский Психоневрологический интернат №7 ищет волонтеров

Постояльцы нуждаются в общении.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что Психоневрологический интернат №7 нуждается в помощи волонтеров, сообщила директор учреждения Светлана Белая в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Специалист уточнила, что интернат обеспечен материально, однако постояльцы нуждаются в тех, кто будет общаться с ними, рисовать и проводить концерты.

Помочь может любой желающий, нужно только иметь заключения санитарно-эпидемического режима и отрицательный тест на коронавирус. После предъявления документов и заключения договора с учреждением, можно приступить к работе.

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