  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский Психоневрологический интернат №7 ищет волонтеров
Сегодня, 22:38
122
smirenny

Петербургский Психоневрологический интернат №7 ищет волонтеров

0 0

Постояльцы нуждаются в общении.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что Психоневрологический интернат №7 нуждается в помощи волонтеров, сообщила директор учреждения Светлана Белая в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Специалист уточнила, что интернат обеспечен материально, однако постояльцы нуждаются в тех, кто будет общаться с ними, рисовать и проводить концерты. 

Помочь может любой желающий, нужно только иметь заключения санитарно-эпидемического режима и отрицательный тест на коронавирус. После предъявления документов и заключения договора с учреждением, можно приступить к работе. 

Ранее мы писали, что в память петербургских медиков, погибших от коронавируса, высадят аллею.

Фото: pixabay

Теги: волонтеры, психоневрологический интернат, психоневрологический интернат 7
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии