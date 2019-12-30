Петербургский Планетарий вернется к работе 6 июля

Однако некоторые ограничения все же придется соблюдать.

Петербургский Планетарий возобновит работу с 6 июля. Об этом сообщили в официальной группе учреждения в социальной сети "Вконтакте".

Однако некоторые ограничения все же придется соблюдать. Посещать можно только программу в Звездном зале – "Прогулка по звездному небу". Через некоторое время могут открыть и малые залы, Обсерваторию и Лаборатории занимательных опытов.

Находиться во время посещения Планетария нужно в перчатках и маске.

Что откроется в Петербурге с 6 июля.

Фото: ВК/ Петербургский Планетарий