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Петербургских активистов задержали в метро
Сегодня, 20:55
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Петербургских активистов задержали в метро

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В их посланиях "почты недосказанностей" пытались найти агитацию.

Активистский Штаб городского самовыражения в Петербурге продолжает свою работу. Об инциденте, связанным с ним, на своей странице в соцсети Facebook рассказала активистка Катрин Ненашева. Перфоманс "Почта недосказанностей", который активисты решили провести в метро, привлек внимание полиции, которая подозревает в действиях активистов агитацию.

Участница Штаба городского самовыражения по имени Арина решила сделать небольшой перформанс в эстетике взаимодействия - она  создала "почту недосказанностей", в рамках которой люди могли бы написать письма  со словами, которые у них не получилось сказать знакомым или близким. 

Почта проработала 3 минуты, сотрудники метрополитена спустились по звонку из полиции, проехали с нами несколько станций и доставили в отдел. 

Читают друг другу письма - выясняют, есть ли в них агитация. Например, в почте есть письма "папе, который любит дарить подарки", "сестре, которую пришлось оставить", "бывшему лучшему другу". Как вам идея написать письмо умершей бабушке или сестре с "агитацией"?

– написала активистка.

Активистский Штаб городского самовыражения в Петербурге накануне посетила полиция.

Ранее мы показали, как Катрин Ненашева в Петербурге проводила серию социальных перформансов "Поругайся со мной".

Фото: Facebook / Катрин Ненашева

Теги: активисты, катрин ненашева, метро
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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