Петербургских активистов задержали в метро

Активистский Штаб городского самовыражения в Петербурге продолжает свою работу. Об инциденте, связанным с ним, на своей странице в соцсети Facebook рассказала активистка Катрин Ненашева. Перфоманс "Почта недосказанностей", который активисты решили провести в метро, привлек внимание полиции, которая подозревает в действиях активистов агитацию.

Участница Штаба городского самовыражения по имени Арина решила сделать небольшой перформанс в эстетике взаимодействия - она создала "почту недосказанностей", в рамках которой люди могли бы написать письма со словами, которые у них не получилось сказать знакомым или близким.

Почта проработала 3 минуты, сотрудники метрополитена спустились по звонку из полиции, проехали с нами несколько станций и доставили в отдел.

Читают друг другу письма - выясняют, есть ли в них агитация. Например, в почте есть письма "папе, который любит дарить подарки", "сестре, которую пришлось оставить", "бывшему лучшему другу". Как вам идея написать письмо умершей бабушке или сестре с "агитацией"?

– написала активистка.