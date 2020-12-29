Петербургских активистов задержали в метро

Активистский Штаб городского самовыражения в Петербурге продолжает свою работу. Об инциденте, связанным с ним, на своей странице в соцсети Facebook рассказала активистка Катрин Ненашева. Перфоманс "Почта недосказанностей", который активисты решили провести в метро, привлек внимание полиции, которая подозревает в действиях активистов агитацию.
Участница Штаба городского самовыражения по имени Арина решила сделать небольшой перформанс в эстетике взаимодействия - она создала "почту недосказанностей", в рамках которой люди могли бы написать письма со словами, которые у них не получилось сказать знакомым или близким.
Почта проработала 3 минуты, сотрудники метрополитена спустились по звонку из полиции, проехали с нами несколько станций и доставили в отдел.
Читают друг другу письма - выясняют, есть ли в них агитация. Например, в почте есть письма "папе, который любит дарить подарки", "сестре, которую пришлось оставить", "бывшему лучшему другу". Как вам идея написать письмо умершей бабушке или сестре с "агитацией"?
– написала активистка.
Активистский Штаб городского самовыражения в Петербурге накануне посетила полиция.
Ранее мы показали, как Катрин Ненашева в Петербурге проводила серию социальных перформансов "Поругайся со мной".
Фото: Facebook / Катрин Ненашева
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