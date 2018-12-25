Петербургские журналистки представили фотовыставку, посвященную женщине

Идея выставки появилась после создания общественного проекта "Женщина - женщине" Этот проект помогает петербурженкам, которые столкнулись с социальными трудностями.

В Доме журналиста 19 марта открылась выставка "Женщины, которые вдохновляют". Ее организаторами стали фотограф Ирина Иванова, журналистки Анастасия Тамило и Екатерина Горбачева, а также благотворительный фонд "Файпас".

Идея выставки появилась после создания общественного проекта "Женщина - женщине" Этот проект помогает петербурженкам, которые столкнулись с социальными трудностями.

Из присланных заявок жюри отобрало 18 победителей. Их фотоработы попали на выставку. Героини этих снимков – женщины разных поколений и социальных слоев. Многие из них занимаются любимым делом, в котором смогли добиться успеха и признания.

Все фотографии можно будет увидеть до 18 апреля на Невском, 70.

Видео и фото: Piter.TV