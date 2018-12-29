В Доме журналиста прошла встреча с ветеранами-блокадниками

Сначала участники возложили цветы к мемориалу памяти погибшим в Великую Отечественную войну журналистам.

В Доме журналиста 14 января чествовали ветеранов-блокадников, связавших свою жизнь с журналистикой. На Невский, 70 приехали участник обороны Ленинграда, переводчик Александр Девель и корреспондент "Санкт-Петербургских ведомостей" Надежда Коновалова.

Сначала участники возложили цветы к мемориалу памяти погибшим в Великую Отечественную войну журналистам. Далее гости прошли в зеленую гостиную и продолжили беседу за праздничным столом.

Во время чаепития вице-губернатор поздравил Александра Девеля с 95-летием. Ветеран поделился воспоминаниями о страшной блокадной зиме 1941-1942 годов.

Во время беседы вопросы ветеранам задавали молодые журналисты Петербурга. Надежда Коновалова рассказала о своей работе в "Санкт-Петербургских ведомостях". Журналистка работает в издании уже 43 год и ранее была награждена грамотой Союза журналистов России.

Фото и видео: Piter.TV