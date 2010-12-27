Водители Петербурга готовятся к флешмобу "Автоёлка"

В этом году он состоится 28 декабря.

Во вторник, 24 декабря, стало известно, что петербургские водители готовятся к флешмобу "Автоелка". Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

Планируется, что автомобили построятся "ёлочкой" 28 декабря в 18:00.

"Так как погодные условия внесли свои изменения, то место ограничено, и если приедет больше, то выставим цифры 2019 (не путайте пожалуйста никого, это очерёдность флешмоба). Если ещё больше, то выставим снежинки вдоль трассы!", —сказано в сообщении.

Отмечается, что для участие во флешмобе, водителю необходим украсить машину гирляндами и огоньками. При этом автовладельцев просят привезти с собой пепельницы и пакеты для мусора.

Организаторы заявили, что они намерены в этом году побить рекорд.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появилась ёлка, украшенная голографическими глазами.

Фото:АВТОЁЛКА ПИТЕР2019-20/вк