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Петербургские учёные открыли новый уникальный минерал "докучаевит"
Сегодня, 18:37
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Петербургские учёные открыли новый уникальный минерал "докучаевит"

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Исследования показали, что в структуре докучаевита атомы меди окружены кислородом и хлором.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что петербургские учёные открыли новый уникальный минерал "докучаевит". Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Состав и кристаллическая структура минерала не имеет аналогов среди известных науке веществ. Кроме того, схожих материалов нет и среди синтетических соединений.

Минерал получил название в честь  учёного XIX века, основоположника почвоведения Василия Докучаева.

Ранее мы сообщали о том, что для объектов СПбГУ будет приобретено оборудование охранного видеонаблюдения.

Фото:unsplash.com

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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