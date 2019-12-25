Исследования показали, что в структуре докучаевита атомы меди окружены кислородом и хлором.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что петербургские учёные открыли новый уникальный минерал "докучаевит". Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Состав и кристаллическая структура минерала не имеет аналогов среди известных науке веществ. Кроме того, схожих материалов нет и среди синтетических соединений.

Минерал получил название в честь учёного XIX века, основоположника почвоведения Василия Докучаева.

Ранее мы сообщали о том, что для объектов СПбГУ будет приобретено оборудование охранного видеонаблюдения.

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