Все театры работают с соблюдением противоэпидемических требований, рассказали в городском правительстве.

Петербургские театры открылись премьерами после ковидных ограничений. В четверг, 7 января, более 20 театров открылись для зрителей, рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Губернатор города Александр Беглов рассказал, что правительство приняло такое решение, чтобы в дни каникул дети и взрослые смогли почувствовать атмосферу праздников. Продолжаются премьерные показы постановки "Свадьба Фигаро" в театре "Зазеркалье", оперы "Электра" в театре "Санкт-Петербург Опера" и спектакля "Ромео и Джульетта" в театре "Мастерская".

Piter.tv отдельно упомянул, какие именно спектакли увидели петербуржцы в новогодние праздники. Согласно постановлению городского правительства, театры начали принимать зрителей с 7 января, то есть на три дня раньше запланированного срока.

Посещение театров возможно только при условии соблюдения карантинных мер. Дети младше 16-ти лет также имеют возможность попасть на представления. Однако, многие запреты сохраняются до сих пор. До сих пор запрещено посещать театры организованными группами, залы должны быть заполнены только на четверть.

Театры обязали измерять температуру на входе, контролировать ношение масок и соблюдение социальной дистанции в борьбе с коронавирусной инфекцией. За соблюдением требований будет следить Роспотребнадзор. По мере необходимости будут проводиться выездные проверки.

Фото: Piter.tv