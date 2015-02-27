Петербургские сценаристы и драматурги смогут создать сериал для телеканала ТНТ

В жюри проекта – и.о. директора телеканала ТНТ Тина Канделаки, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие масштабные фигуры индустрии.

Телеканал ТНТ и Российский институт театрального искусства – ГИТИС при поддержке видеохостинга RUTUBE запускают всероссийский Конкурс современной комедии, приуроченный к году 400-летия Мольера - создателя классической комедии, комедиографа и актёра.

Конкурс комедии имени Мольера среди сценаристов и драматургов – идеальный шанс для начинающих и опытных авторов заявить о себе на всю страну и зажечь своё имя на небосклоне креативной индустрии. К конкурсу могут быть представлены как комедийные сценарии, так и пьесы.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету на сайте ГИТИСа и отправить свой сценарий или пьесу. Приём работ стартует 27 июня и продлится до 31 августа 2022 года. 10 лучших сценариев и пьес войдут в сборник "Современных российских комедий", который будет выпущен по итогам конкурса в Издательстве ГИТИС.

В жюри проекта – и.о. директора телеканала ТНТ Тина Канделаки, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие масштабные фигуры индустрии. Также определять лучшие работы будут авторы топовых хитов ТНТ: от "Реальных пацанов" и "Интернов" до "Мир! Дружба! Жвачка!" и "Звоните ДиКаприо", а также эксперты ГИТИСа, раскрывшие таких звёзд, как актёры Александр Петров, Любовь Аксёнова, Иван Янковский и Настасья Самбурская, сценарист и режиссёр Жора Крыжовников.

Фото: предоставленно организаторами

