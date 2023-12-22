Петербургские продавцы овощей не стали скрывать причины заоблачных цен на томаты

В ближайшее время падение цен, по мнению участников рынка, не ожидается.

Зимой 2023-2024 годов на петербургском рынке произошло резкое подорожание помидоров на 60% по сравнению с сентябрьскими показателями. Это аномалия, так как обычно сезонное подорожание составляет около 20%. Об этом сообщает РБК Петербург, который провел интервью с участниками рынка. С

реди факторов, влияющих на цену, называют волатильность курса доллара, необходимость дополнительного обогрева теплиц из-за сильных холодов и рост зарплат в сельскохозяйственном сегменте рынка. Гендиректор оптово-розничного рынка "Озерки" Павел Краев подтвердил, что ситуация с помидорами является сложной: азербайджанские помидоры стоят 700 рублей и выше за килограмм, простые помидоры - 350 рублей, а черри выросли в цене до 150 рублей и выше за 200 грамм.

Ранее мы писали, что годовая инфляция в Петербурге ускорилась на 6,8%.

Фото: Piter.TV (Kandinsky 3.0)