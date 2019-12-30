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Петербургские полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя на Гастелло
Сегодня, 15:23
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arteliseev

Петербургские полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя на Гастелло

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Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль "Лада" во время патрулирования.

Рано утром 26 января полицейские Московского района патрулировали улицы и заметили на перекрестке улиц Гастелло и Космонавтов автомобиль отечественной марки "Лада", который нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Водитель проигнорировал требования представителей закона остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться. Тогда сотрудники ГИБДД начали преследовать нарушителя, один из сотрудников выстрелил "предупреждающий" в воздух и несколько по колесам "Лады". Преступника удалось поймать у дома №28 на улице Гастелло. Водителем оказался пьяный 26-летний мужчина. В результате применения огнестрельного оружия никто не пострадал. 

Ранее мы сообщали, что на проспекте Просвещения ограбили продовольственный магазин.

Фото: pixabay.com

Теги: погоня, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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