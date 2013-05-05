Петербургские педиатры в среднем получают по 60 тыс. рублей

В России с начала года открыли почти 12 тыс. вакансий для педиатров, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В субботу, 20 ноября, российские педиатры отметили профессиональный праздник. Накануне аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько высок спрос на данных специалистов, какие зарплаты им предлагают и какие вакансии для педиатров открыты прямо сейчас. Результаты оказались в распоряжении Piter.tv.

В общем по стране с начала текущего года открыли почти 12 тыс. вакансий для педиатров, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. На одну вакансию педиатра сегодня приходится всего 0,8 резюме, что говорит о серьезной нехватке кадров в медицинской сфере в целом по стране, а также в регионах СЗФО.

В среднем по стране специалисты получают по 48 300 тыс. рублей, а в регионах СЗФО средняя зарплата выше – около 60 тыс. рублей.

Самую высокую зарплату предлагают в Нарьян-Маре (от 85 тыс. рублей), Петербурге (60 тыс. рублей), Ленобласти, Мурманске (от 65 тыс. рублей в каждом регионе), меньше всего в Архангельске (40 тыс. рублей), Сыктывкаре (48 750 тыс. рублей), а также Калининграде (49 тыс. рублей).

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