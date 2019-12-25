Петербургские казаки отметили, что две недели карантина в плане экономики ничего не изменят.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что петербургские казаки намерены отменить новогодние каникулы в обмен на карантин. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Атаман городского казачьего общества "Союз казаков "ИРБИС" и окружного областного казачьего общества Андрей Поляков заявил, что две недели карантина в Петербурге ничего не изменят для экономики. Также он предложил разрешить петербуржцам выходить из дома лишь до магазинов в радиусе 500 метров от места проживания.

Контролировать соблюдение карантина предлагается сотрудникам Росгвардии и срочникам воинских частей Петербурга.

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