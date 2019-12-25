Петербургские врачи рассказали о симптомах легкого и среднетяжелого коронавируса

При этом болезнь не обязательно может начинаться с высокой температуры.

Коронавирусная инфекция не обязательно начинается с повышенной температуры. Об этом в методических рекомендациях заявила группа петербургских экспертов под руководством директора НМИЦ им. Алмазова, академика Евгения Шляхто. Там же специалисты дали различия между легким и среднетяжелым течение болезни.

Топ-3 самых распространенных симптомов – повышенная температура (90%) сухой или с небольшим количеством мокроты кашель (80%), одышка (55%). Однако, среди первых симптомов могут быть боль в мышцах (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), а также тошнота, рвота и сердцебиение.

При легком течении болезни температура не бывает выше 38,5 градусов, есть кашель, боли в горле и слабость. При среднетяжелом течении есть лихорадка, температура выше 38,5, одышка, частота дыхательных движений более 22 в минуту. Уже в больнице может выясниться, что насыщение кислородом составляет менее 95%, показатель С-реактивного белка в сыворотке крови превышает 10 мг/л, на КТ легких может быть подтверждена пневмония.

В Петербурге резко выросло число внебольничных пневмоний.

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