Петербургские больницы закупят препараты от коронавируса на крупную сумму

Два медицинских учреждения являются инфекционными стационарами.

Два инфекционных стационара в Петербурге разместили конкурс на крупную закупку препаратов, применяемых в том числе и для лечения коронавируса. На это обратили внимание "Невские Новости".

Клиническая инфекционная больница им. Боткина нуждается в фавипиравире. Препарат был разработан в Японии для лечения гриппа А и В. Цена контракта составляет почти 6,4 млн рублей.

Госпиталь для ветеранов войн также хочет закупить фавипиравир на сумму в 9,9 млн рублей и олокизумаб на 10 млн рублей.

Напомним, что основную площадку Госпиталя для ветеранов войн вновь перепрофилировали под прием больных коронавирусом. Также у учреждения есть новая площадка на Народной улице, которая была построена в конце 2020-го года.

Фото: Piter.TV