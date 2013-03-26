Петербургские больницы закупят препараты от коронавируса на крупную сумму

Два инфекционных стационара в Петербурге разместили конкурс на крупную закупку препаратов, применяемых в том числе и для лечения коронавируса. На это обратили внимание "Невские Новости".
Клиническая инфекционная больница им. Боткина нуждается в фавипиравире. Препарат был разработан в Японии для лечения гриппа А и В. Цена контракта составляет почти 6,4 млн рублей.
Госпиталь для ветеранов войн также хочет закупить фавипиравир на сумму в 9,9 млн рублей и олокизумаб на 10 млн рублей.
Напомним, что основную площадку Госпиталя для ветеранов войн вновь перепрофилировали под прием больных коронавирусом. Также у учреждения есть новая площадка на Народной улице, которая была построена в конце 2020-го года.
Фото: Piter.TV
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