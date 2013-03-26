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Петербургские больницы закупят препараты от коронавируса на крупную сумму
Сегодня, 16:29
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Петербургские больницы закупят препараты от коронавируса на крупную сумму

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Два медицинских учреждения являются инфекционными стационарами.

Два инфекционных стационара в Петербурге разместили конкурс на крупную закупку препаратов, применяемых в том числе и для лечения коронавируса. На это обратили внимание "Невские Новости".

Клиническая инфекционная больница им. Боткина нуждается в фавипиравире. Препарат был разработан в Японии для лечения гриппа А и В. Цена контракта составляет почти 6,4 млн рублей. 

Госпиталь для ветеранов войн также хочет закупить фавипиравир на сумму в 9,9 млн рублей и олокизумаб на 10 млн рублей. 

Напомним, что основную площадку Госпиталя для ветеранов войн вновь перепрофилировали под прием больных коронавирусом. Также у учреждения есть новая площадка на Народной улице, которая была построена в конце 2020-го года.

Фото: Piter.TV

Теги: закупка, коронавирус, препарат
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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