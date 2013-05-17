  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:17
70
Rybka123
Код вставки плеера

В Петербурге "Аббатство Даунтон" покажут раньше всероссийской премьеры

0 0

К своим ролям в картине вернулись Хью Бонневилля, Мишель Докери, Лору Кармайкл, Мэгги Смит и другие звезды одноименного сериала.

В последний месяц осени в Петербурге пройдет четырехдневный кинофестиваль "Новое  британское кино", посвященный английскому кинематографу. В программу мероприятия войдут пять драматических картин, сочетающих в себе элементы других жанров. 

В первый день зрителям покажут фильм Майкла Энглера "Аббатство Даунтон", снятый на основе одноименного сериала с Мэгги Смит ("Гарри Поттер") в главной роли. В широкий прокат лента выйдет 21 ноября. Также на фестивале представят историческую драму "Гвен" (2018), комедию "Плывём, мужики / Завершение" (2019), драму "Махинаторы" (2019) и биографический фильма "Голкипер" (2018). В качестве специальных гостей в Петербург приедут актер Конор Берри и бывший видеомонтажер компании Rockstar Games.

"Новое  британское кино" пройдет с 6 по 10 ноября в кинотеатре "Аврора". 

Видео: Focus Features

Теги: аббатство даунтон
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии