Сингл "Это не больно" спели от лица абьюзера.

Петербургская инди-группа "ГАФТ" посвятила новый сингл жертвам домашнего насилия.

Песня "Это не больно" является манифестом, спетой от лица насильника, абьюзера. День премьеры выбрали 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Отмечается, что все деньги, собранные за полгода от прослушивания песни в соцсети "Вконтакте" направят в благотворительный фонд помощи жертвам насилия "Птицы".

Коллектив зародился в Петербурге 8 лет назад, в 2012 году. По мнению музыкантов, о домашнем насилии нужно говорить, несмотря на боль и дискомфорт. Лирический герой песни лишён всякой романтизации и сочувствия. Он – собирательный образ из целого количества фраз и претензий, знакомых тем, кто хоть раз сталкивался с насилием: "Сама виновата!", "А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?", "Да, кому ты такая нужна?", "И куда ты пойдёшь?".

Если девушка или парень после прослушивания решатся выйти из токсичных отношений, значит, по мнению группы, их миссия выполнена.

Ранее мы писали, что в Петербурге определили победителей добровольческой премии "ФОРМА ДОБРА".

Фото:vk.com/allyouneedisgaft