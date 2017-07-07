Петербургская группа "Аффинаж" рассказала о своем отношении к Монеточке и Гречке

"Монеточка нам нравится, а Гречка годится только для еды".

Участники петербургской группы "Аффинаж" поделились своим отношением к современным музыкантам. Пару слов они сказали и о Монеточке с Гречкой. В частности, оценку молодым певицам дал основатель музыкального коллектива Михаил Калинин на пресс-конференции после фестиваля "Нашествие".

Музыкант отметил, что творчество Монеточки ему очень нравится. Изначально про Гречку он не хотел ничего говорить. Однако все-таки добавил, что любит ее только в качестве "полезного питания с курицей".

"Аффинаж" — это музыкальный коллектив, основанный в 2012 году в Петербурге. Музыканты работают в синтетическом стиле нуар-шансон, который содержит отсылки к множеству жанров поп- и рок-музыки.

Ранее мы писали, что певица Монеточка сняла клип на песню "90" в Петербурге.

Фото: Википедия / Kate Shinya