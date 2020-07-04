Петербургская "Рапунцель" с Маршала Блюхера нашла способ доставки алкоголя на дом

Видеозаписью в соцсетях поделились удивившиеся подходу пользователи.

Примером находчивости жительницы Петербурга поделились в социальных сетях. Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" разместили видео, на котором во дворе дома №55 на проспекте Маршала Блюхера женщина поднимала по веревке из простыней к себе в квартиру пакеты с алкоголем.

Любительнице метода "Рапунцель" повезло не во всем – один из пакетов упал.

Комментаторы к видео предположили, что так женщина могла до конца соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса. Другим предположением стала вероятная и горячая любовь петербурженки к алкоголю – ее могли запереть дома, чтобы она не ходила в магазин.

Ранее мы сообщали о том, что на озере парка Сосновка спасатели нашли утонувшего человека. Сначала об инциденте в МЧС заявили очевидцы.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте / Ирина Гусева