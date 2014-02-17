Петербург закупит сильный реагент для борьбы с гололедицей за 698 млн рублей

Власти решили снижать применение песка, чтобы не засорять канализацию.

Петербург приобретет сильный реагент "Бионорд Универсал" для борьбы с гололедом в городе. Он появится у ГУДП "Центр". Информация об аукционе была опубликована 20 декабря.

Начальная стоимость контракта составляет 698 млн рублей. Город планирует закупить 20 тыс. тонн. Единовременная закупка не планируется. Поставщик будет поставлять необходимое количество вещества по запросу заказчика.

В последние несколько коммунальные службы используют не только песчано-соляные смеси для борьбы с гололедом, но и реагенты в чистом виде. Кроме того, власти решили снижать применение песка, чтобы не засорять канализацию.

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Фото: Pxhere