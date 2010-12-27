Китайцы предпочитают Москву и Петербург для путешествия

Россия стала самой популярной страной у китайцев.

В праздничные дни граждане Китая совершили более 6 миллионов поездок за границу. Санкт-Петербург оказался популярным местом среди китайцев. "Золотая неделя" в Китае началась с начала октября, совпав с длинной неделей празднования Дня образования КНР. Так, соеденив праздники вместе, получились восьмидневные каникулы по всей стране, которые начались с 1 октября.

В пресс-службе комитета по развитию туризма Петербурга сообщили, что "золотым" считается период с 1 по 9 октября, когда в КНР празднуют два важных для страны праздника – День образования республики и праздник Середины Осени. Все эти дни в Китае считаются выходными, поэтому огромное количество граждан Китая не упускают возможность путешествовать.

На сайте госуправления КНР по делам туризма опубликована статистика по тому, сколько путешествуют китайцы во время празнчной недели. За 8 дней китайцы совершили более 6 млн. поездок за границу, из которых более 10% составляют туры из нескольких человек. По результатам статистики, на первом месте по путешествию находится Россия, а Санкт-Петербург занял второе место, уступая столице России.