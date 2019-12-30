Северная столица занимает 284 место, после Багдада.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что Петербург попал в список самых дорогих городов мира. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте базы данных Numbeo.

Согласно январскому отчету по индексу стоимости жизни, первые места занимают Цюрих, Базель и Лозанна. После в списке значатся Женева, Берн, Ставангер, Осло, Тронхейм (Норвегия), Рейкьявик (Исландия) и Берген (Норвегия).

Российские города находятся практически в конце списка. Например, Москва заняла 251 место. После в рейтинге Владивосток с 275 местом и Петербург с 284 местом. Отметим, что Северную столицу обогнал Багдад.

Ранее мы сообщали о том, что арабский фонд выкупил часть ТРЦ "Галерея".

Фото:pixabay