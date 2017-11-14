Более 7 млн туристов побывало в Петербурге с начала 2017 года

В Северной столице продолжает расти туристический поток. В 2017 году город посетило уже 7,1 миллиона человек.

С начала 2017 года Петербург посетило 7,1 миллиона туристов. То есть поток отдыхающих в Северной столице продолжает расти. Об этом рассказал глава комитета по туризму Андрей Мушкарев. Он отметил, что туристов привлекает уникальный безвизовый режим на 72 часа, транспортная связь с другими городами и интересные общегородские события.

В Петербурге на 25% выросла пассажирская навигация. В 2017 году эта цифра превысила рекордные 500 тысяч. В город заходили 342 крупных судна.

Ранее Piter.tv сообщал, что Петербург стал самым популярным городом для отдыха на ноябрьские каникулы. Кроме того Северная столица получила туристический "Оскар".