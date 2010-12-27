Пассажиры с младенцами чаще всего летают в Петербург

Также в топ-3 вошли Москва и Краснодар.

Наиболее популярными городами для авиапутешествий с детьми до двух лет оказались Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Специалисты сервиса проанализировали бронь на авиабилеты за год (с марта 2018 по март 2019 года). В анализе отбирали только те заказы, где есть один или два взрослых и младенец до двух лет. За границу малышей возят редко, а по стране их берут с собой в 86% случаев. Чаще всего маленьких детей с собой берут в Петербург, Москву и Краснодар.

Среди зарубежных направлений наиболее популярны Молдавия, Киргизия, Армения.

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