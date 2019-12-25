Петербург попал под влияние циклона "Улли" 5 апреля

Он закроет небо плотными облаками, усилит ветер и вызовет дожди.

В понедельник, 5 апреля, Петербург попал под влияние циклона "Улли", центр которого находится в северной части Ботнического залива. Он закроет небо плотными облаками, усилит ветер и вызовет к вечеру небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день в городе составит +6…+8 градусов. В Ленобласти ожидается +4…+9. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В предстоящую ночь по территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Он переведет дожди в мокрый снег, временами существенно ухудшится видимость, понизится температура. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 5 апреля ожидаются мокрый снег и ветер до 17 м/с.

Фото: Instagram / weatherlocator