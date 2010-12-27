Петербург пообещали очистить от мусора за семь дней

Улицы Петербурга должны очиститься от мусора в течение семи дней. Такое распоряжение дал вице-губернатор города Николай Бондаренко представителям администраций.
В последние несколько дней количество жалоб на неубранный снег и гололедицу уменьшилось в 2,4 раза. При этом обращений, связанных с замусоренными территориями дворов и улиц, стало больше в 2,7 раз. По словам Бондаренко, это решаемый вопрос и город необходимо очистить за неделю.
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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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