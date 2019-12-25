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Петербург получит два новых завода с инвестициями в 2,8 млрд рублей
Сегодня, 21:33
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Петербург получит два новых завода с инвестициями в 2,8 млрд рублей

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В экспертном совете Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» рассмотрели проекты потенциальных резидентов. Подведены итоги.

Стало известно, что в производство медицинских изделий и приборостроение в Петербурге инвестируют почти 3 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам работы экспертного совета Особой экономической зоны "Санкт-Петербург", где оценили проекты потенциальных резидентов зоны.

Объем инвестиций от двух потенциальных инвесторов, которые могут начать реализацию проектов на площадке "Новоорловская", рассчитан в 2,8 млрд рублей. 

ООО "Ортоинвест" представило проект организации производства изделий медицинского назначения в области травматологии и ортопедии. Компания "Альтерна" готовится реализовывать проект в области разработки и организации производства инновационных материалов и технологий в радиочастотной индустрии.

В настоящее время на территории особой экономической зоны в Петербурге 56 компаний зарегистрированы в качестве резидентов. 

Ранее мы сообщали о том, что резиденты особой экономической зоны "Санкт-Петербург" (ОЭЗ) инвестировали в свои проекты 4,3 млрд рублей по итогам первого полугодия 2020-го года. Половину суммы они инвестировали во втором квартале.

Фото: Piter.tv

Теги: заводы, инвестиции, оэз, оэз санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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