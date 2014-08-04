Петербург поднялся на шестое место в рейтинге привлекательности для инвесторов

Город разделил место в рейтинге вместе с Ханты-Мансийским автономным округом.

Петербург занял шестое место в ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив. Он поднялся за год на две позиции. Об этом на ПМЭФ сказала генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.

Таким образом, город вошел в ТОП-10 самых привлекательных для инвесторов регионов России. В тройке лидеров — Москва, Республика Татарстан, Московская область. Петербург опередили Тульская области, а также Башкортостан, Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская области. Сразу 5 регионов заняли 5 место. Также на шестой строчке вместе с Петербургом находится Ханты-Мансийский автономный округ.

Ленобласть заняла девятое место.

При составлении рейтинга учитывается мнение предпринимателей и инвесторов.

Ранее Piter.tv писал о том, что первый день ПМЭФ принёс Петербургу более 234 млрд рублей инвестиций.

Фото: Piter.tv