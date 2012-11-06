Петербург не вошёл даже в топ-60 по развитию ипотеки в РФ

Первое место заняла Тува.

Петербург занял 61 место в рейтинге по развитию ипотеки в России. Об этом рассказали РИА Новости.

За последний год в городе на тысячу человек приходится 17,3 кредита на покупку жилья. Средняя сумма ипотеки составляет 5,14 млн рублей. При этом доля просроченной ипотеки не превышает 1%.

Первое место заняла Тува, где за последний год ипотеку взяли 45 человек из тысячи. Ленинградская область находится на 64-м месте.

При этом Санкт-Петербург стал лидером по доле льготной ипотеки Сбера в России. В Петербурге 27% ипотечных кредитов Сбера было выдано по программе "Господдержка" в июне 2023 года. На втором месте по востребованности программы идёт Краснодар, затем Тюмень и Москва.

Фото: Piter.tv