Петербург может лишиться единственного круизного парома

"Принцесса Анастасия" может навсегда уйти из вод Петербурга, так как ей не могут согласовать швартовку

Знаменитый круизный паром "Принцесса Анастасия" может уйти в средиземноморье, так как компании Moby SPL, являющейся оператором судна, не согласовали швартовку на 2018 год на Морском вокзале. Из-за сложившейся ситуации оператор не может начать продажу туров.

Проблема образовалась из-за суда между Смольным и причальным комплексом АО "Морской вокзал". Администрация города пытается через суд расторгнуть договор аренды. В случае, если суд встанет на сторону правительства города, то комплекс и земельный участок передадут арендатору АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской Фасад"".

В сложившейся ситуации Moby SPL оказался заложником обстоятельств, так как "Морской вокзал" не может дать конкретного ответа, так как сам не знает будет ли продлен договор аренды на 2018 год. Компания также отправляла обращение к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой разрешить швартовку судна, но ответа пока не получила.

Оператор ограничил срок ожидания ответа до конца неделе, иначе "Принцесса Анастасия" навсегда отчалит из порта Петербурга в средиземное море.

Фото: instagram /aleksandraivashkevich