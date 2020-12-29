Губернатор Северной столицы встретился со своим коллегой из Мурманской области.

В 2021 году в Петербурге готовы отмечать 80-летие прибытия первых полярных конвоев союзников. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил после встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. По сообщению пресс-службы Смольного, губернаторы обсуждали реализацию государственной политики в Арктическом регионе.

Беглов предложил своему коллеге реализовать ряд совместных проектов в честь юбилейной даты.

Кроме того, после встречи губернаторов стало известно, что в феврале 2021 года на трёх рекламных экранах в центре города будут показывать ролики о туризме в Мурманской области.

Фото: Piter.tv