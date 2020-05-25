Электронное голосование пройдет уже сегодня.

В понедельник, 25 мая, на сайте golos.gov.spb.ru пройдет электронное голосование, с помощью которого петербуржцы смогут оценить систему дистанционного обучения школьников. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Голосование будет проходить с 10 утра до 14:00. Родители школьников и учителя получат возможность оценить дистанционную учебу. Заодно они протестируют разработку электронного голосования. В случае успеха инновации пророчат большое будущее, в частности, ее смогут применить на всенародном голосовании по правкам в Конституцию.

Один из разработчиков проекта, член городской Общественной палаты, глава регионального Фонда развития гражданского общества Станислав Еремеев считает вопрос по внедрению электронного голосования в избирательный процесс России давно назревшим. Он напомнил, что люди уже давно пользуются услугами онлайн-магазинов или электронными кошельками. "Почему для такого важного вопроса, как волеизъявление граждан, до сих пор используются только традиционные формы?" – задается он вопросом.

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