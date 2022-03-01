Песков: заявка Украины в ЕС - не вопрос безопасности

В Кремле не считают членство Киева в ЕС угрозой для безопасности РФ.

Перспективы вступления Украины в Евросоюз следует рассматривать отдельно от вопросов стратегической безопасности. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал, как заявка Киева согласуется с требованиями Москвы по нейтральному статусу государства.

ЕС - это не военно-политический блок. В этом плане, в плане вопроса стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости..В конституции Украины ориентированность зафиксирована. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина

Напомним, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал официальную заявку для приема страны в Евросоюз "по ускоренной процедуре". За скорейшее вступление Киева в состав ЕС высказались главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии. Они изложили свою позицию в открытом доступе в письме.

Заявка на членство Украины в ЕС принята.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости