Песков: заявка Украины в ЕС - не вопрос безопасности

Перспективы вступления Украины в Евросоюз следует рассматривать отдельно от вопросов стратегической безопасности. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал, как заявка Киева согласуется с требованиями Москвы по нейтральному статусу государства.
ЕС - это не военно-политический блок. В этом плане, в плане вопроса стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости..В конституции Украины ориентированность зафиксирована.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина
Напомним, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал официальную заявку для приема страны в Евросоюз "по ускоренной процедуре". За скорейшее вступление Киева в состав ЕС высказались главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии. Они изложили свою позицию в открытом доступе в письме.
Заявка на членство Украины в ЕС принята.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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