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Песков заявил, что заявления Украины по судам в Черном море несут угрозу

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В Кремле оценили предупреждение Минобороны Украины о Черном море.

Официальные заявления киевского режима о том, что суда, идущие в Россию по Черному морю, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут в себе опасность. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 июля сделал пресс-секретарь российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник ответил на вопрос СМИ оценить высказывание украинского министерства по обороне. В Кремле назвали слова чиновников из Украины абсолютно непредсказуемыми и напомнили, что местные власти не гнушаются ничем.

Непредсказуемые действия Киева, и более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: всу, дмитрий песков, кремль, минобороны, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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