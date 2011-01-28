В Кремле оценили предупреждение Минобороны Украины о Черном море.

Официальные заявления киевского режима о том, что суда, идущие в Россию по Черному морю, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут в себе опасность. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 июля сделал пресс-секретарь российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник ответил на вопрос СМИ оценить высказывание украинского министерства по обороне. В Кремле назвали слова чиновников из Украины абсолютно непредсказуемыми и напомнили, что местные власти не гнушаются ничем.

Непредсказуемые действия Киева, и более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путин поддерживает творчество певца SHAMAN.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ