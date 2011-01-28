В Кремле оценили песни артиста о СВО.

Российский президент Владимир Путин поддерживает творчество певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 июля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что глава государства и Кремль очень положительно относятся к композиции исполнителя "Шамана" под названием "Я - русский".

...По-доброму относится ко всем проявлениям творчества... Отрадно, что многие пишут стихи, песни...очень важно для поднятия патриотического духа. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя артиста - Ярослав Дронов) представил свой новый клип на новую песню "Мой бой", снятый в зоне проведения специальной военной операции России на Украине.

Кремль пока не комментирует планы отказаться от повышения нижней планки возраста призыва.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ