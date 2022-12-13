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Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам

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По его словам, противники России посягают на то, что раньше было абсолютно святым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия 1".

Песков уточнил, что против России ведут войну в "экономике, межгосударственных отношениях, отношениях собственности и так далее. По его словам, противники России посягают на то, что раньше было абсолютно святым.

Все эти незыблемые основы рушатся под ногами не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, фронт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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