Песков заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной

В Кремле оценили готовность Аргентины поддержать ВСУ.

Москва заинтересована в развитии отношений с Буэнос-Айресом на базе общих национальных интересов и не видит проблемы в связях Аргентины с другими странами до тот момента, пока это не вредит российским интересам. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 декабря сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал прессе высказывания нового латиноамериканского президента Хавьера Милея, в том числе о поддержке Вооруженных сил Украины. Песков пояснил, что еще до проведения выборов в Аргентине звучали противоречивые высказывания, которые теперь подвергаются корректировки.

Мы допускаем, что Аргентина может развивать свои отношения с другими, третьими странами, это суверенная страна, это ее суверенное право - до тех пор, пока это непосредственно не вредит нашим интересам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле заметили, что в ближайших планах у президента России нет рабочего визита в Латинскую Америку, хотя отношения со странами континента продолжают развиваться.

Песков: пока грохочут пушки, помочь людям в зоне конфликта на Ближнем Востоке невозможно.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ