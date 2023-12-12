Песков: пока грохочут пушки, помочь людям в зоне конфликта на Ближнем Востоке невозможно

В Кремле оценили гуманитарную обстановку на Ближнем Востоке.

Пока боевые действия продолжаются в зоне конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем, в таких условиях фактически невозможно оказывать гуманитарную помощь мирному населению. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 декабря сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Соответствующий ответ чиновник дал прессе, реагируя на слова американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон продолжит осуществлять поставки оружия для еврейского государства и армии ЦАХАЛ.

Ситуация в Газе является объектом пристального внимания. Здесь потребуются действенные усилия и серьезные шаги... Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле будут внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского.

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