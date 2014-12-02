Песков заявил, что Россия развивает конструктивные отношения со странами Африки

В Кремле оценили заявление Эмманюэля Макрона о дестабилизации региона.

Москва развивает конструктивные отношения с государствами Африки, а двусторонние контакты не направлены против третьих стран. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге от 23 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о высказываниях французского главы государства Эмманюэля Макона. Ранее европейский политик обвинил Кремль в том, что он является дестабилизирующим фактором и силой в африканском регионе. Дмитрий Песков не согласился с такой оценкой российской деятельности на континенте.

Нет, Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учете озабоченностей и проблем друг друга, со всеми странами Африки... эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: РФ будет прорабатывать все аспекты, чтобы защитить свои права по иску "Нафтогаза".

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