Песков: у РФ нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии

В Кремле напомнили о партнерстве с Пекином и странами региона.

У России нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, нет ли у Москвы опасения, что сближение Пекина и Центральной Азии навредит российским интересам в регионе. Песков отметил, что Китай является партнером РФ. Он также напомнил, что страны Центральной Азии являются союзниками и партнерами страны.

Ранее Песков заявил, что часть россиян уже вывезена из Иран.

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