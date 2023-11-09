Песков сравнил обещания Украине от Евросоюза с морковкой впереди повозки

В Кремле оценили рекомендацию ЕК к Кишиневу и Киеву по евроинтеграции.

Дмитрий Песков усомнился в обещаниях европейских стран к киевскому режиму о том, что что Украина вступит в Евросоюз, по его мнению, такие перспективы вряд ли являются реальными. Соответствующее заявление официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине сделал в ходе общения с журналистом Павлом Зарубиным.

Скорее всего, конечно, речь идет именно о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки, вряд ли это какие-то реальные обещания. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. Эксперты связали принятие переговорных рамок с выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила прессе, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформирования и принципа предоставления членства "по заслугам".

Песков: США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег.

Фото и видео: Telegram / Зарубин