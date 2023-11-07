Песков: ситуация в зоне палестино-израильского конфликта спустя месяц остается тяжелой

В Кремле оценили кризис на Ближнем Востоке.

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке спустя месяц остается тяжелой. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что если готовить о кризисе с гуманитарной точки зрения, то обстановка сложилась катастрофическая. В Кремле отметили, что помощь мирному населению в сектор Газа может доставляться лишь в ограниченном объеме, но Москва продолжит контакты для продолжения оказания такой поддержки жителям палестинского анклава. Дополнительно спикер ответил на вопрос о том, почему уже месяц не получается разрешить эскалацию конфликта.

Почему это происходит понятно. Продолжается боевая операция израильской армии. Для нас очень важно, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы. <...> Важно, чтобы российские граждане могли покинуть Газу. Ситуация остается напряженной и с гуманитарной точки зрения — катастрофой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: интеграция новых регионов идет, несмотря на продолжающиеся бои.

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