Итеграция новых регионов идет, несмотря на продолжающиеся бои в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник признал, что сражения действительно осложняют процесс, однако никто в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях не будет ждать восстановления только после того, как завершится СВО. Благодаря Крыму, стране удается интегрировать территории более быстрыми темпами.
Есть осложняющие элементы в виде продолжающихся боевых действий. Но тем не менее никто не ждет, когда она завершится, вы видите, что с экономической, образовательной, культурной, финансовой, с точки зрения безопасности регионы стремительно интегрируются в страну.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков сообщил о прогрессе в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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