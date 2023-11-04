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Песков: интеграция новых регионов идет, несмотря на продолжающиеся бои

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В Кремле оценили роль Крыма в интеграции новых территорий.

Итеграция новых регионов идет, несмотря на продолжающиеся бои в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник признал, что сражения действительно осложняют процесс, однако никто в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях не будет ждать восстановления только после того, как завершится СВО. Благодаря Крыму, стране удается интегрировать территории более быстрыми темпами.

Есть осложняющие элементы в виде продолжающихся боевых действий. Но тем не менее никто не ждет, когда она завершится, вы видите, что с экономической, образовательной, культурной, финансовой, с точки зрения безопасности регионы стремительно интегрируются в страну.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков сообщил о прогрессе в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, знание, интеграция, кремль, крым, новые регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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